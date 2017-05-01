مثير وبالفيديو.. تزامنا مع الاحتجاجات..شوفو أشنو وقع لطاقم قناة ''دوزيم'' وسط الحسيمة ﻿

نشرت إحدى الصفحات الفايسبوكية قبل قليل من يومه الأربعاء، مقطع فيديو مثير، يظهر لحظة منع محتجين بمدينة الحسمية طاقم القناة الثانية ''دوزيم'' من تغطية إحدى الوقفات.

"شوف تيفي":

نشرت إحدى الصفحات الفايسبوكية قبل قليل من يومه الأربعاء، مقطع فيديو مثير، يظهر لحظة منع محتجين بمدينة الحسمية طاقم القناة الثانية "دوزيم" من تغطية إحدى الوقفات.

وكان حسن لحمادي، صحافي القناة الثانية "دوزيم"، قد نفى في اتصال له مع "شوف تيفي" يوم الجمعة الماضي، تعرضه لأي اعتداء رفقة طاقم القناة من طرف مشاركين في المسيرة، التي نظمت الأسبوع الماضي بمدينة الحسيمة، موضحا أن بعض المشاركين في المسيرة، عاتبوا الطاقم فقط على عدم تغطية الوقفات السابقة وتتبع شؤون مدينة الحسيمة، ما جعله يوضح لهم بأن القناة تتوفر على مكتب بالمدينة وقد قامت بالعديد من الريبورتاجات الخاصة بها في العديد من المرات.

وأكد لحمادي أن المعاتبين، تفهموا الأمر، وانصرفوا إلى حال سبيلهم للمشاركة في المسيرة بشكل عادي وطبيعي، مشيرا في الوقت ذاته أن هذه المسيرة كانت سلمية وحضارية بامتياز، وقد مرت في أجواء رائعة وهادئة.