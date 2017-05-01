عاجل: توقيف شخص خامس في اعتداء مانشستر ﻿

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن اعتقال شخص خامس في إطار التحقيق في اعتداء مانشستر في بلدة قرب ويغان شمال غرب البلاد.

شوف تيفي:

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن اعتقال شخص خامس في إطار التحقيق في اعتداء مانشستر في بلدة قرب ويغان شمال غرب البلاد.

وأوضحت الشرطة في بيان لها، أن هذا الشخص "كان بحوزته حزمة ندقق فيها حاليا"، فيما كان أربعة آخرون قيد الاحتجاز بينهم ثلاثة اعتقلوا جنوب مانشستر، واعتقل الرابع أمس الثلاثاء.

وأسفر الهجوم الذي استهدف قاعة حفلات "مانشستر أرينا"، وتبناه تنظيم (داعش)، عن مقتل 22 شخصا وإصابة 59 آخرين، بينهم أطفال.

وقالت الشرطة البريطانية، إن منفذ الهجوم الذي يدعى "سلمان عبيدي"، لقي حتفه خلال الانفجار.

وقد كشفت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود، عن أن عبيدي، كان معروفا إلى حد ما لدى أجهزة الاستخبارات، معربة عن ثقتها بأن الأجهزة الأمنية ستتمكن خلال الأيام المقبلة من معرفة المزيد حول منفذ الهجوم.