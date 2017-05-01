عاجل و هام للمغاربة.. عكس كل التوقعات ..رمضان ماشي نهار السبت فالمغرب وهذا هو أول أيام الشهر الكريم ﻿

رجح الفلكي المغربي الطيب سعيد أن يكون يوم الأحد الموافق لـ28 ماي 2017 ،أول أيام رمضان بالمغرب إلى جانب الدول المغاربية كليبيا و تونس و الجزائر.

شوف تيفي:م غ



رجح الفلكي المغربي الطيب سعيد أن يكون يوم الأحد الموافق لـ28 ماي 2017 ،أول أيام رمضان بالمغرب إلى جانب الدول المغاربية كليبيا و تونس و الجزائر.



و قال أستاذ علم الفلك في اتصال اليوم الأربعاء مع "شوف تيفي" أن يوم الأحد هوأول أيام رمضان الكريم عكس كل التوقعات السابقة حيث سيكون يوم السبت هو المكمل لشهر شعبان.



و أضاف المتحدث،أن أغلب الدول العربية ستصوم يوم السبت الموافق لـ27 ماي 2017.



هذا و علمت "شوف تيفي" أنه سيٌعلن رسميا عن أول أيام رمضان ليلة الجمعة المقبل من طرف وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية .



