صادم.. ''الفيقه لي تسناو باركتو..''..ضبط قاضي متلبس بالرشوة داخل محكمة الاستئناف بالرباط ﻿

شوف تيفي:
علمت" شوف تيفي" أن المصالح الأمنية أوقفت يوم أمس الثلاثاء، قاضي متلبس بالرشوة داخل محكمة الاستئناف بالرباط.
و حسب ما أوردته مصادر إعلامية ،جاء توقيف القاضي بالمحكمة المذكورة بعد شكاية تفيد أنه تسلم رشوة من طرف إحدى العائلات المتورط ابنها بالسجن ابتدائيا .
و قد تم فتح تحقيق في الموضوع مع القاضي و إحالته على أنظار العدالة.
و سنعود لتفاصيل هذا الخبر لاحقا..
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