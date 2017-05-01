صادم.. ''الفيقه لي تسناو باركتو..''..ضبط قاضي متلبس بالرشوة داخل محكمة الاستئناف بالرباط ﻿

علمت'' شوف تيفي'' أن المصالح الأمنية أوقفت يوم أمس الثلاثاء، قاضي متلبس بالرشوة داخل محكمة الاستئناف بالرباط.

شوف تيفي:

علمت" شوف تيفي" أن المصالح الأمنية أوقفت يوم أمس الثلاثاء، قاضي متلبس بالرشوة داخل محكمة الاستئناف بالرباط.

و حسب ما أوردته مصادر إعلامية ،جاء توقيف القاضي بالمحكمة المذكورة بعد شكاية تفيد أنه تسلم رشوة من طرف إحدى العائلات المتورط ابنها بالسجن ابتدائيا .

و قد تم فتح تحقيق في الموضوع مع القاضي و إحالته على أنظار العدالة.

و سنعود لتفاصيل هذا الخبر لاحقا..