بالصور..ساكنة القنيطرة تخرج للشارع للاحتجاج والسبب ''الطوبيسات'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن ساكنة مدينة القنيطرة، من المنتظر أن تقوم غدا الخميس، بمسيرة احتجاجية عبر شوراع وساحات المدينة، حيث سيتم رفع مجموعة من الشعارات التي سيطالبون من خلالها المسؤولين لإيجاد حلول

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن ساكنة مدينة القنيطرة، من المنتظر أن تقوم غدا الخميس، بمسيرة احتجاجية عبر شوراع وساحات المدينة، حيث سيتم رفع مجموعة من الشعارات التي سيطالبون من خلالها المسؤولين لإيجاد حلول فورية تنهي معاناتهم اليومية مع حافلات النقل العمومي.

وأكد مصدر "شوف تيفي" أن ساكنة مدينة القنيطرة، ضاقت ذرعا بسبب واقع حافلات النقل العمومي بالمدينة، ولهذا قررت الخروج في مسيرة احتجاجية غير مسبوقة، مشيرا في القوت ذاته إلى أن هذه الحافلات تحمل اسم "الكرامة" بالاسم فقط، وقد كانت في العديد من المرات سببا مباشرا في تعرض المواطنين لجروح وإصابات.