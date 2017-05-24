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بالصورة.. أمال صقر تثير الجدل بصورتها الجديدة

بتاريــخ : 24 ماي 2017 / 18:21 بالصورة.. أمال صقر تثير الجدل بصورتها الجديدة | ثقافة و فنون
بالصورة.. أمال صقر تثير الجدل بصورتها الجديدة
نشرت الفنانة المغربية أمال صقر على حسابها بالفايسبوك، صورة جديدة لها من داخل سيارتها وهي تضع حزام السلامة، مع تدوينة كتبت فيها ''ديرو السمطة السلامة متنساوهاش''.

"شوف تيفي"

نشرت الفنانة المغربية أمال صقر على حسابها بالفايسبوك، صورة جديدة لها من داخل سيارتها وهي تضع حزام السلامة، مع تدوينة كتبت فيها "ديرو السمطة السلامة متنساوهاش".

وتفاعل المئات من النشطاء مع الصورة، حيث ركز الجميع على الطريقة، التي التقطت بها أمال صقر الصورة، موضحين أنها تعمدت إبراز بعض المناطق من جسدها حتى تؤكد توفرها على جسد أنثوي مثير.

ومن جهة أخر ى، استغل البعض الفرصة، لتوجيه مجموعة من الأسئلة للفنانة أمال صقر بخصوص جديدها وغيابها عن الأعمال التي ستعرض خلال شهر رمضان.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي أمال صقر السمطة السلامة الفنانة المغربية رمضان

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