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لا يصدق وبالصور.. أب فخور بعمل ابنته كممثلة أفلام إباحية.. وهاشنو قال

بتاريــخ : 24 ماي 2017 / 18:06 لا يصدق وبالصور.. أب فخور بعمل ابنته كممثلة أفلام إباحية.. وهاشنو قال | منوعات
لا يصدق وبالصور.. أب فخور بعمل ابنته كممثلة أفلام إباحية.. وهاشنو قال
قالت ممثلة الأفلام الإباحية ''أورورا سنو'' أن والدها يقول لها إنه فخور بعملها، حسب ما كشفت عنه وكالة سبوتنيك أمس الثلاثاء.

"شوف تيفي"

قالت ممثلة الأفلام الإباحية "أورورا سنو" أن والدها يقول لها إنه فخور بعملها، حسب ما كشفت عنه وكالة سبوتنيك أمس الثلاثاء.

وأوضحت الوكالة الروسية أن "أورورا"التي تعمل حاليًا ككاتبة، كشفت أخيرًا عن النقاشات التي دارت بينها وبين والدها بشأن اختيارها لطبيعة عملها، مشيرة إلى أنه قال لها "كنت مصدوما، ولكنني شعرت بالفخر، فعندما كان يسألني الناس عن شعوري وابنتي نجمة أفلام إباحية، كنت أسألهم عما جمعوه من مال نتيجة ممارستهم للعلاقات الحميمة".

وأضافت أورورا أن والدها كان فخورا بها وبعملها، حيث قال لها "أتباهى بكِ، فمن مِن الناس يستطيع القيام بما تفعلينه أنا سعيد لكونكِ ابنتي. فخور بأنك تعيشين الحياة التي اخترتها لنفسك".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وكالة سبوتينك كاتبة أفلام إباحية الحياة

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