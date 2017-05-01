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مثير..هذه أكثر الأسباب المؤدية للوفاة بين البشر

بتاريــخ : 24 ماي 2017 / 17:56 مثير..هذه أكثر الأسباب المؤدية للوفاة بين البشر | مجتمع
مثير..هذه أكثر الأسباب المؤدية للوفاة بين البشر
كشف موقع ''روسيا اليوم'' أن فريق دولي من الأطباء، توصل أخيرا، لنتائج تبين أهم أسباب الوفيات عند البشر في السنوات الأخيرة.

"شوف تيفي":

كشف موقع "روسيا اليوم" أن فريق دولي من الأطباء، توصل أخيرا، لنتائج تبين أهم أسباب الوفيات عند البشر في السنوات الأخيرة.

وأوضح الموقع ذاته أن الخبراء في حديث نشرته مجلة American College of Cardiology قالوا "لقد أثبتت الدراسات التي أجريناها على مدار 15 عام الأخيرة أن أكثر من ثلث الوفيات عند البشر في تلك الفترة، كان سببها أمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض المرتبطة بالسمنة".

وأشار الخبراء يضيف الموقع ذاته إلى أن إحصاءاتهم بينت أن أكثر البلدان التي يعاني سكانها من أمراض القلب والشرايين هي بلدان أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وبلدان الصحراء الكبرى وأوقيانوسيا، في حين أن معدلات الوفيات من أمراض القلب شهدت انخفاضا ملحوظا في كل من: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية.

وأكد الخبراء ذاتهم على استعانتهم في دراستهم بإحصائيات وكالة الصحة العالمية التي أجريت ما بين عامي 1990 و2015، والتي بينت أن أعداد الذين كانوا يعانون من أمراض القلب في العالم عام 2015 وحده، تجاوزت 400 مليون شخصا، توفي منهم 18 مليون في العام. نفسه

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