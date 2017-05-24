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عاجل وبالصورة.. الشيخ عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني يوجه رسالة جد قوية للزفزافي وللراغبين في زعزعة استقرار البلاد.. وها شنو قال | مجتمع

عاجل وبالصورة.. الشيخ عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني يوجه رسالة جد قوية للزفزافي وللراغبين في

الدولة غير العنيدة

عاجل وبالصورة.. الشيخ عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني يوجه رسالة جد قوية للزفزافي وللراغبين في زعزعة استقرار البلاد.. وها شنو قال

بتاريــخ : 24 ماي 2017 / 17:47 عاجل وبالصورة.. الشيخ عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني يوجه رسالة جد قوية للزفزافي وللراغبين في زعزعة استقرار البلاد.. وها شنو قال | مجتمع
عاجل وبالصورة.. الشيخ عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني يوجه رسالة جد قوية للزفزافي وللراغبين في زعزعة استقرار البلاد.. وها شنو قال
نشر الشيخ عمر القزابري، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، رسالة جد قوية، وجهها للراغبين في زعزعة استقرار البلاد، من خلال خلق الفتنة، معتمدا في ذلك على مجموعة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية

"شوف تيفي"

نشر الشيخ عمر القزابري، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، رسالة جد قوية، وجهها للراغبين في زعزعة استقرار البلاد، من خلال خلق الفتنة، معتمدا في ذلك على مجموعة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة.

وطالب القزابري، إمام مسجد الحسن الثاني خلال شهر رمضان المبارك، في تدوينته بتحكيم العقل وعدم الانسياق مع الدعوات التي قد يكون الهدف منها خلق الفتنة، داعيا الجميع إلى الاهتمام بالوطن "المغرب" والحفاظ على نعمة الاستقرار به التي نحسد عليها.

وكتب القزابري في بداية رسالته الطويلة " لا يخفى على كل راشدٍ مُستبصر..أنَّ الشر كله في الفتنة..وأن الفتنة مركبُ كلِّ وَبال..والتاريخ يؤكد هذا..وعِبَرُه النَّاطقة مِن خلف حواجز الأزمان تُجلِّي هذا بأوضح بيان. والواقع الذي نعيشه في دنيانا اليوم يؤكد هذا..وهو قائمٌ مَاثِل ..نرى ظُلمتَه..ونسمع صرخته..ونُشاهد بأمِّ العين ريحه العقيم ..التي ماتذر من شيء أتَتْ عليه إلا جعلته كالرميم..والمؤمنُ مطالبٌ بِحُكْم انتسابه إلى دين الحِكمة التي هي بوابة التزكية..أن يكونَ واعيا مستبصرا راشدا..( فمن أسلم فاولئك تحروا رشدا ) وكتاب الاستبصار. كتاب الله الذي هو جنَّة الأبرار..مليء بهذه العبر المُجَلِّية..والتوجيهات الجلية..لرفع الغِشاوة..ولتجلية الحقيقة أمام طالبيها..فكتاب الاستبصار يُحارب الفتن ويُطارد أهلها..ولا يحتفظ بأدنى وُّدٍّ لهم. باعتبار الفتنة أشد وأكبر من القتل..وباعتبار الفتانين مُفسدين في الأرض...والفتانون هنا كل من خالف شرع الله واتبع هواه...وأسلم شيطانَ وهمه زِمام نفسه...فالسارق فتَّان..والخائن لأمانته فتّان..وآكل أموال الناس بالباطل فتّان...والمعاندُ لشرع الله فتّان..وناشر الرعب فتان..وشاقُّ عصا الطاعة فتّان..والخارج على جماعة المسلمين وإمامِهم فتّان...والواصف القرءانَ بالرِّجعية فتّان..والارهابي المستبيحُ لدماء الناس على اختلاف مِللهم ونِحلِهم فتّان..والساعي لزعزعة الاستقرار فتّان..وغيرُ ذلك كثير..والخيرُ كله في الصّلاح والإصلاح..ولا إصلاح بدون عدل..( فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ) أما الذي يبغي عن السلام حِوَلا..ويرضى بالعنف بدلا..فهذا مُشعِلُ فتنة عمياء قد تحرقه أولا..والحياة بمعنى الحياة هي في الأمن..في السّلم..في السلام..في الوئام..في إعطاء كل ذي حق حقه..بغاية الطواعية..وبتمام التفاهم..دون صراع..ودون خداع.".

وتفاعل آلاف النشطاء مع التدوينة، حيث أشار البعض منهم أن مضمون الرسالة واضح ولا يحتاج للتحليل، مؤكدين أن الرسالة موجهة للمدعو ناصر الزفزافي، وأيضا لجميع من يريد خلق الفتنة و"البلبلة" في البلاد".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الزفزافي الفتنة عمر القزابري الرسالة

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