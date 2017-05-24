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مثير بالفيديو والصور..قبل محاكمة الفنان المغربي سعد المجرد: القضاء الفرنسي يُدين فنان عربي مشهور بالسجن اتهمته فتاة فرنسية بتهم خطيرة

بتاريــخ : 24 ماي 2017 / 17:35 مثير بالفيديو والصور..قبل محاكمة الفنان المغربي سعد المجرد: القضاء الفرنسي يُدين فنان عربي مشهور بالسجن اتهمته فتاة فرنسية بتهم خطيرة | ثقافة و فنون
مثير بالفيديو والصور..قبل محاكمة الفنان المغربي سعد المجرد: القضاء الفرنسي يُدين فنان عربي مشهور بالسجن اتهمته فتاة فرنسية بتهم خطيرة
كشفت وسائل إعلام فرنسية، أخيرا، أن محكمة سان مالو في غرب فرنسا، حكمت على مغني الراب التونسي الشهير علاء الدين يعقوبي الملقب بـ ''ولد الكانز'' بالسجن 18 شهراً ونصف الشهر، منها 5 أشهر موقوفة التنفيد، بعد

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام فرنسية، أخيرا، أن محكمة سان مالو في غرب فرنسا، حكمت على مغني الراب التونسي الشهير علاء الدين يعقوبي الملقب بـ "ولد الكانز" بالسجن 18 شهراً ونصف الشهر، منها 5 أشهر موقوفة التنفيد، بعد أن أدانته المحكمة بتهم العنف الأسري والتهديد بالقتل واستهلاك المخدرات والإساءة.

وأضحت المصادر ذاتها أن "ولد الكانز"، وصل للشهرة خلال الثورة التونسية، وقد تم إيقافه، بعدما دخل بالقوة إلى منزل صديقته الفرنسية، وهددها بالقتل، ما جعلها تتقدم بشكاية في حقه ، اتهمته من خلالها بالاعتداء عليها وتعنيفها ومحاولة قتلها.

وأكدت المصادر ذاتها أن الفنان التونسي، سجن سابقا لأشهر عامي 2015 و2016 بعد إدانته بتهمة استهلاك غير مشروع للمخدرات وتعنيف صديقته، مشيرة إلى أن وقف التنفيذ، ألغي بعد الحكم الجديد.
وعلاقة بالموضوع فقد كشف موقع "فرانس 24" أن التونسي سيكون بالإضافة إلى الأحكام السابقة تحت مراقبة قضائية لمدة 12 شهراً، سيكون خلالها مرغما على الخضوع للرعاية النفسية المرتبطة بتناول المخدرات.

وأكد الموقع ذاته أن يعقوبي، يوجد في سجن سان مالو. ويواجه إمكانية طرده من فرنسا إذ تشتبه السلطات بأنه أقام علاقة صداقة مع مغني الراب أمينو الذي انضم إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سعد المجرد الفنان التونسي ولد الكانز

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