صادم و بالأرقام..تراجع الخصوبة عند المغاربة وانخفاض عدد الأطفال وتضاعف عدد الأسر المغربية التي ستديرها النساء بدل الذكور ﻿

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يصل عدد الأسر إلى 13,7 مليون أسرة في 2050 بدل 7,3 مليون، مسجلا تزايدا متوسطا يقدر ب 177 ألف أسرة إضافية كل سنة.

"شوف تيفي"+"و م ع"

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يصل عدد الأسر إلى 13,7 مليون أسرة في 2050 بدل 7,3 مليون، مسجلا تزايدا متوسطا يقدر ب 177 ألف أسرة إضافية كل سنة.

وأوضحت المندوبية السامية، التي قامت بعد نشر نتائج آخر إحصاء عام للسكان والسكنى لسنة 2014، بتحيين الإسقاطات الديمغرافية على المستوى الوطني وحسب الوسطين الحضري والقروي، وفق المعايير الدولية المعمول بها، أن تزايد عدد الأسر سيصاحبه تغير في توزيع أرباب الأسر حسب السن والجنس.

وأبرزت في مذكرة إخبارية حول إسقاطات السكان والأسر ما بين 2014 و2050 ، أنه بالتالي، ستتناقص نسبة الأسر التي يديرها الذكور لصالح الأسر التي تديرها النساء، لتنتقل هذه الأخيرة من 16 في المائة إلى 21 في المئة ما بين 2014 و2050.

كما أشارت المندوبية السامية إلى أن متوسط حجم الأسر سيعرف تراجعا ملحوظا، منتقلا من 4,6 شخص سنة 2014 إلى 3,2 شخص سنة 2050، نتيجة انخفاض الخصوبة المؤدي لانخفاض متوسط عدد الأطفال داخل الأسرة وإلى ارتفاع نسبة الأسر النووية الذي ينتج عنه تراجع في العدد المتوسط للبالغين بكل أسرة.