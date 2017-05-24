المغربية التي قضت ليلة حمراء مع كريسيتيانو رونالدو تنشر صورة على فراش النوم بدون ملابس ﻿

لا زالت الشابة الناظورية أمال صابر التي كشفت العام الماضي عن أسرار ليلة حمراء قضتها في أحضان الدون كريستيانو رونالدو تخلق الجدل بصورها المثيرة.

شوف تيفي:

لا زالت الشابة الناظورية أمال صابر التي كشفت العام الماضي عن أسرار ليلة حمراء قضتها في أحضان الدون كريستيانو رونالدو تخلق الجدل بصورها المثيرة.

و نشرت المغربية المقيمة باسبانيا اليوم الأربعاء صورة مثيرة و صادمة عبر حسابها الخاص بالفايسبوك بلباس النوم مرفوقة بتشجيع أهدته للفريق الملكي الريال مدريد بمناسبة لقب الدوري 33.

و قد لاقت الصورة، تفاعلا كبيرا من طرف المغاربة الذين انتقدوا الطريقة التي ظهرت بها أمال كونها تنتمي لبلد إسلامي.



