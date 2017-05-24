المغربية التي قضت ليلة حمراء مع كريسيتيانو رونالدو تنشر صورة على فراش النوم بدون ملابس ﻿

شوف تيفي:
لا زالت الشابة الناظورية أمال صابر التي كشفت العام الماضي عن أسرار ليلة حمراء قضتها في أحضان الدون كريستيانو رونالدو تخلق الجدل بصورها المثيرة.
و نشرت المغربية المقيمة باسبانيا اليوم الأربعاء صورة مثيرة و صادمة عبر حسابها الخاص بالفايسبوك بلباس النوم مرفوقة بتشجيع أهدته للفريق الملكي الريال مدريد بمناسبة لقب الدوري 33.
و قد لاقت الصورة، تفاعلا كبيرا من طرف المغاربة الذين انتقدوا الطريقة التي ظهرت بها أمال كونها تنتمي لبلد إسلامي.
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