 المغربية التي قضت ليلة حمراء مع كريسيتيانو رونالدو تنشر صورة على فراش النوم بدون ملابس ﻿
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المغربية التي قضت ليلة حمراء مع كريسيتيانو رونالدو تنشر صورة على فراش النوم بدون ملابس

بتاريــخ : 24 ماي 2017 / 17:03 المغربية التي قضت ليلة حمراء مع كريسيتيانو رونالدو تنشر صورة على فراش النوم بدون ملابس | منوعات
المغربية التي قضت ليلة حمراء مع كريسيتيانو رونالدو تنشر صورة على فراش النوم بدون ملابس
لا زالت الشابة الناظورية أمال صابر التي كشفت العام الماضي عن أسرار ليلة حمراء قضتها في أحضان الدون كريستيانو رونالدو تخلق الجدل بصورها المثيرة.

شوف تيفي:

لا زالت الشابة الناظورية أمال صابر التي كشفت العام الماضي عن أسرار ليلة حمراء قضتها في أحضان الدون كريستيانو رونالدو تخلق الجدل بصورها المثيرة.

و نشرت المغربية المقيمة باسبانيا اليوم الأربعاء صورة مثيرة و صادمة عبر حسابها الخاص بالفايسبوك بلباس النوم مرفوقة بتشجيع أهدته للفريق الملكي الريال مدريد بمناسبة لقب الدوري 33.

و قد لاقت الصورة، تفاعلا كبيرا من طرف المغاربة الذين انتقدوا الطريقة التي ظهرت بها أمال كونها تنتمي لبلد إسلامي.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب كريستيانو صورة فراش

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