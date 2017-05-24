بالصورة..فنانة عربية مشهورة تتعرض لحادثة سير خطيرة ﻿

كشفت الفنانة السورية فرح يوسف، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ''تويتر'' عن نجاتها من موت محقق، بعد تعرضها لحادثة سير مروعة، بسيارتها الخاصة.

"شوف تيفي":

كشفت الفنانة السورية فرح يوسف، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن نجاتها من موت محقق، بعد تعرضها لحادثة سير مروعة، بسيارتها الخاصة.

وعلقت فرح يوسف أمس الثلاثاء، إلى جانب صورتين تؤكدان تعرضها للحادث "الحمدلله رب العالمين نجوت بأعجوبة ولله، اللي شاف شو صار قلي انو الله كاتبلي عمر الحمدلله على كل شيء".

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة السورية فرح يوسف تعتبر من المواهب التي تعرف عليها العالم العربي بعد مشاركتها قبل ثلاث سنوات في برنامج "أراب آيدول".



