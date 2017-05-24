 بالصورة..فنانة عربية مشهورة تتعرض لحادثة سير خطيرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم و بالأرقام..تراجع الخصوبة عند المغاربة وانخفاض عدد الأطفال وتضاعف عدد الأسر المغربية التي ستديرها النساء بدل الذكور | مجتمع

صادم و بالأرقام..تراجع الخصوبة عند المغاربة وانخفاض عدد الأطفال وتضاعف عدد الأسر المغربية التي

المغربية التي قضت ليلة حمراء مع كريسيتيانو رونالدو تنشر صورة على فراش النوم بدون ملابس | منوعات

المغربية التي قضت ليلة حمراء مع كريسيتيانو رونالدو تنشر صورة على فراش النوم بدون ملابس

بالصورة..فنانة عربية مشهورة تتعرض لحادثة سير خطيرة | ثقافة و فنون

بالصورة..فنانة عربية مشهورة تتعرض لحادثة سير خطيرة

عاجل و بالصور..قناة العربية تُورط فنانة مغربية في أحداث مانشستر الإرهابية | ثقافة و فنون

عاجل و بالصور..قناة العربية تُورط فنانة مغربية في أحداث مانشستر الإرهابية

عاجل وبالصور.. هذا هو الشاب الذي فجر نفسه في مانشستر | دولي

عاجل وبالصور.. هذا هو الشاب الذي فجر نفسه في مانشستر

سكوپ.. مبلغ ضخم لكاظم الساهر مقابل إعلانات الضحى في رمضان | ثقافة و فنون

سكوپ.. مبلغ ضخم لكاظم الساهر مقابل إعلانات الضحى في رمضان

السطو على 360 هكتارا باسم أمير من الأسرة الملكية | مجتمع

السطو على 360 هكتارا باسم أمير من الأسرة الملكية

عاجل وجد صادم: قبل رمضان: فلاح يمارس الجنس على ابنته القاصر بمدينة أصيلا تحت التهديد بالسلاح الأبيض.. وها كيفاش حصل | حوادث و حقوق

عاجل وجد صادم: قبل رمضان: فلاح يمارس الجنس على ابنته القاصر بمدينة أصيلا تحت التهديد بالسلاح

مثير..موقع جزائري يفضح الزفزافي ونظام بوتفليقة: الجزائر تدعم حراك الريف من خزينتها.. وهذا هو الدور الذي تقوم به المخابرات الجزائرية | بوليتيك

مثير..موقع جزائري يفضح الزفزافي ونظام بوتفليقة: الجزائر تدعم حراك الريف من خزينتها.. وهذا هو الدور

الدولة غير العنيدة

بالصورة..فنانة عربية مشهورة تتعرض لحادثة سير خطيرة

بتاريــخ : 24 ماي 2017 / 16:59 بالصورة..فنانة عربية مشهورة تتعرض لحادثة سير خطيرة | ثقافة و فنون
بالصورة..فنانة عربية مشهورة تتعرض لحادثة سير خطيرة
كشفت الفنانة السورية فرح يوسف، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ''تويتر'' عن نجاتها من موت محقق، بعد تعرضها لحادثة سير مروعة، بسيارتها الخاصة.

"شوف تيفي":

كشفت الفنانة السورية فرح يوسف، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن نجاتها من موت محقق، بعد تعرضها لحادثة سير مروعة، بسيارتها الخاصة.

وعلقت فرح يوسف أمس الثلاثاء، إلى جانب صورتين تؤكدان تعرضها للحادث "الحمدلله رب العالمين نجوت بأعجوبة ولله، اللي شاف شو صار قلي انو الله كاتبلي عمر الحمدلله على كل شيء".

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة السورية فرح يوسف تعتبر من المواهب التي تعرف عليها العالم العربي بعد مشاركتها قبل ثلاث سنوات في برنامج "أراب آيدول".

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الفنانة فرح يوسف العناية اللإلهية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل و بالصور..قناة العربية تُورط فنانة مغربية في أحداث مانشستر الإرهابية | ثقافة و فنون

عاجل و بالصور..قناة العربية تُورط فنانة مغربية في أحداث مانشستر الإرهابية

سكوپ.. مبلغ ضخم لكاظم الساهر مقابل إعلانات الضحى في رمضان | ثقافة و فنون

سكوپ.. مبلغ ضخم لكاظم الساهر مقابل إعلانات الضحى في رمضان

فايسبوكيون يسخرون من صورة قديمة لبطل مسلسل سامحيني كمال..شوفو كيفاش كان | ثقافة و فنون

فايسبوكيون يسخرون من صورة قديمة لبطل مسلسل سامحيني ''كمال''..شوفو كيفاش كان

بالفيديو..فنانة مغربية تتعرض للنصب‎ | ثقافة و فنون

بالفيديو..فنانة مغربية تتعرض للنصب‎

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.الطبيب الشهير Doc samad ينفعل و ينفجر و يسب و يشتم منتقديه الذين وصفوه بالشاذ الجنسي‎ | قنوات أخرى
منذ 5 ساعات

بالفيديو.الطبيب الشهير Doc samad ينفعل و ينفجر و يسب و يشتم منتقديه الذين وصفوه بالشاذ الجنسي‎

فيديو صادم..ولدي بوليسي وبغاني نبيع داري منين رفضت عطاني سلخة ديال العصا و تكرفص عليا..هاذشي وقع فسلا | قنوات أخرى

فيديو صادم..ولدي بوليسي وبغاني نبيع داري منين رفضت عطاني سلخة ديال العصا و تكرفص عليا..هاذشي وقع فسلا

طائرة بدون طيار بحجم العصفور يصعب رصدها | قنوات أخرى

طائرة بدون طيار بحجم العصفور يصعب رصدها

ترامب يتعهد في بيت لحم ببذل أقصى الجهد من أجل اتفاق سلام | قنوات أخرى

ترامب يتعهد في بيت لحم ببذل أقصى الجهد من أجل اتفاق سلام

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صادم و بالأرقام..تراجع الخصوبة عند المغاربة وانخفاض عدد الأطفال وتضاعف عدد الأسر المغربية التي ستديرها النساء بدل الذكور | مجتمع
منذ 4 دقائق

صادم و بالأرقام..تراجع الخصوبة عند المغاربة وانخفاض عدد الأطفال وتضاعف عدد الأسر المغربية التي

المغربية التي قضت ليلة حمراء مع كريسيتيانو رونالدو تنشر صورة على فراش النوم بدون ملابس | منوعات

المغربية التي قضت ليلة حمراء مع كريسيتيانو رونالدو تنشر صورة على فراش النوم بدون ملابس

بالصورة..فنانة عربية مشهورة تتعرض لحادثة سير خطيرة | ثقافة و فنون

بالصورة..فنانة عربية مشهورة تتعرض لحادثة سير خطيرة

عاجل و بالصور..قناة العربية تُورط فنانة مغربية في أحداث مانشستر الإرهابية | ثقافة و فنون

عاجل و بالصور..قناة العربية تُورط فنانة مغربية في أحداث مانشستر الإرهابية

﻿ ﻿
أمس 10:15 GMT

عاجل..بعد تفجير مانشستر: إغلاق محطة للقطارات بلندن بسبب عبوة مريبة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.