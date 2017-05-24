عاجل و بالصور..قناة العربية تُورط فنانة مغربية في أحداث مانشستر الإرهابية ﻿

كشفت المغنية المغربية ماريا نديم في تصريح لشوف تيفي'' اليوم الأربعاء، أنها سترفع دعوى قضائية ضد قناة العربية التي استخدمت في تقريرها عن إرهابي مانشستر،صورا خاصة بها.

شوف تيفي:

كشفت المغنية المغربية ماريا نديم في تصريح لشوف تيفي" اليوم الأربعاء، أنها سترفع دعوى قضائية ضد قناة العربية التي استخدمت في تقريرها عن إرهابي مانشستر،صورا خاصة بها.

و قالت ماريا ،إن القناة قدمتها على أساس أنها شقيقة الإرهابي الليبي الذي فجر قاعة للحفلات بمانشستر يوم الإثنين.

و أكدت خريجة برنامج "إكس فاكتر" ،أنها ستلجأ للقضاء بعد هذا التقرير الذي تسبب لها في أزمة نفسية خصوصا مع عائلتها البعيدة،حيث تلفت سيلا من الاتصالات تستفسرها عما يبرط صورها بهذا الحادث الإرهابي.

وكانت وسائل إعلام بريطانية أكدت، أن المتورط في هذه العملية هو بريطاني من أصل ليبي يدعى سلمان عبيدي، مشيرة إلى أن الشاب الذي تم إيقافه أمس هو شقيقه الأكبر.



وأكدت المصدر ذاتها أن منفذ العمل الإرهابي "سلمان عبيدي" تلقى تدريبات ببلاده الأم ليبيا على يد مجموعات إرهابية تابعة لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية.