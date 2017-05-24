عاجل وبالصور.. هذا هو الشاب الذي فجر نفسه في مانشستر ﻿

"شوف تيفي"
نشر موقع صحيفة "دي سن" البريطانية قبل قليل من يومه الأربعاء، صورا قيل بأنها للشاب الانتحاير الذي فجر نفسه أول أمس الاثنين، في حفل موسيقي بمدينة مانشتسر والذي أسقط 22 قتيلا و 59 جريحا.
وأوضحت وسائل إعلام بريطانية بهذا الخصوص أن صاحب الصور هو بريطاني من أصل ليبي يدعى سلمان عبيدي، مشيرة إلى أن الشاب الذي تم إيقافه أمس هو شقيقه الأكبر.
وأكدت المصدر ذاته أن منفذ العمل الإرهابي "سلمان عبيدي" تلقى تدريبات ببلاده الأم ليبيا على يد مجموعات إرهابية تابعة لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية.
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