سكوپ.. مبلغ ضخم لكاظم الساهر مقابل إعلانات الضحى في رمضان ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن مجموعة الضحى العقارية، تعاقدت مع الفنان العراقي كاظم الساهر للترويج لمشاريعها السكنية خلال شهر رمضان المقبل.

شوف تيفي:



علمت "شوف تيفي" أن مجموعة الضحى العقارية، تعاقدت مع الفنان العراقي كاظم الساهر للترويج لمشاريعها السكنية خلال شهر رمضان المقبل.

و كشفت مصادرنا أن الفنان العراقي المحبوب لدى المغاربة، تقاضى مبلغا ماليا ضخما بالإضافة إلى امتيازات سكنية حصل عليها نظير عقد يمتد لسنة مع مجموعة الصفريوي.





وكانت مجموعة الصفريوي قد نفت في بلاغ لها السنة الماضية بشكل قاطع أن تكون قد فسخت العقد الذي كان يجمعها بسعد المجرد بعد اتهامه بالاغتصاب و سجنه مؤكدة أن التعاقد لازال ساري المفعول إلى غاية شهر يونيو من سنة 2017.





