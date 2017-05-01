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السطو على 360 هكتارا باسم أمير من الأسرة الملكية

بتاريــخ : 24 ماي 2017 / 15:08 السطو على 360 هكتارا باسم أمير من الأسرة الملكية | مجتمع
السطو على 360 هكتارا باسم أمير من الأسرة الملكية
وصل ملف السطو على مئات الهكتارات بإقليم تارودانت، باسم الأمير الراحل مولاي عبد الله، إلى مكتب محمد أوجار، وزير العدل، إذ طالبه أصحاب الأرض في رسالة رسمية وضعت على مكتب الضبط المركزي بإرسال لجنة من

"شوف تيفي"


وصل ملف السطو على مئات الهكتارات بإقليم تارودانت، باسم الأمير الراحل مولاي عبد الله، إلى مكتب محمد أوجار، وزير العدل، إذ طالبه أصحاب الأرض في رسالة رسمية وضعت على مكتب الضبط المركزي بإرسال لجنة من المفتشية العامة للوزارة للتحقيق وتقصي الحقائق.

وقال ورثة محمد بن أحمد المكي، ليويمة الصباح التي أوردت الخبر اليوم الأربعاء، الذي يملك عقارات بمنطقة أولاد برحيل تصل إلى 360 هكتارا، إن جدهم تعرض إلى أكبر عملية احتيال وقعت في تاريخ الإقليم، وتعود تفاصيلها إلى 1966، حين فوجئ بزيارة شخصين إلى منزله، وقدما نفسيهما باعتبارهما مبعوثين من الديوان الملكي، وبالضبط من ديوان الأمير الراحل مولاي عبد الله، شقيق الملك الراحل الحسن الثاني، الذي كان يرغب في اقتناء عدد من الأراضي بأثمنة رمزية مقابل امتيازات ورخص استغلال وسائل النقل العمومي(كريمات).

وأكد الورثة أنهم يملكون ما يثبت اتصال هذين الموفدين بجدهم الذي لم يتردد في التنازل عن جزء من أراضيه نزولا عند رغبة الأمير مولاي عبد الله والقصر الملكي، واعتبر ذلك بمثابة هبة وهدية للأسرة الملكية، كما وقع على وثائق لم يعرف مضمونها سلمها إليه المبعوثان اللذان لم يكن لهما سابق معرفة به، وذكر اسميهما في الرسالة الموجهة إلى وزير العدل، علما أن المعنيين رحلا إلى دار البقاء، وبقي المشكل معلقا بين ورثة الطرفين.

 

‫شوف تيفي

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تارودانت ورثة اتهامات الأمير مولاي عبد الله السطو المغرب

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