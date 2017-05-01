عاجل وجد صادم: قبل رمضان: فلاح يمارس الجنس على ابنته القاصر بمدينة أصيلا تحت التهديد بالسلاح الأبيض.. وها كيفاش حصل ﻿

فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، علمت ''شوف تيفي'' بتفاصيلها من مصدر مطلع ،بعد أن تمكنت المصالح الأمنية بمدينة أصيلا التابعة لولاية أمن طنجة، يومه الأربعاء، من إلقاء القبض على المسمى ''ح.ش'' البالغ من

"شوف تيفي"



فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، علمت "شوف تيفي" بتفاصيلها من مصدر مطلع ،بعد أن تمكنت المصالح الأمنية بمدينة أصيلا التابعة لولاية أمن طنجة، يومه الأربعاء، من إلقاء القبض على المسمى "ح.ش" البالغ من العمر 36 سنة، لتورطه في ممارسة الجنس مع ابنته الصغيرة.

وأوضح المصدر ذاته أن المعني بالأمر، الذي يعمل كفلاح كان موضوع شكاية مباشرة من قبل زوجته بعدما ضبطته السبت الماضي، وهو يمارس الجنس على ابنته القاصرة البالغة من العمر 12 سنة، ليلود بالفرار مباشرة بعد ذلك إلى مدينة مشرع بلقصيري حتي لا يفتضح أمره، لكن المصالح الأمنية لأصيلة تمكنت من استدراجه هاتفيا ليتم إلقاء القبض عليه بمدخل المدينة .

وأكد المصدر ذاته أن الطفلة القاصرة، أكدت خلال التحقيقات أن والدها اعتاد الاعتداء عليها جنسيا منذ عدة سنوات تحت التهديد بالسلاح الأبيض حتى لا تقوم بالتبليغ عنه، مشيرا إلى أن المعني بالأمر تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، وسيتم تقديمه غدا الخميس أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة من أجل النظر في المنسوب إليه ويتعلق الأمر بالاغتصاب وبزنى المحارم.



