عاجل ..ساكنة تلارواق تحمل الأعلام الوطنية وتتجه مشيا على الأقدام صوب مدينة الحسيمة ﻿

تعرف الطريق الرابطة بين منطقة تلارواق ومدينة الحسيمة، في هذه اللحظات من يومه الأربعاء، حركة غير عادية، حيث قام المئات من ساكنة ''تلارواق'' حاملين الأعلام الوطنية، بتنظيم مسيرة مشيا على الأقدام صوب

"شوف تيفي"

تعرف الطريق الرابطة بين منطقة تلارواق ومدينة الحسيمة، في هذه اللحظات من يومه الأربعاء، حركة غير عادية، حيث قام المئات من ساكنة "تلارواق" حاملين الأعلام الوطنية، بتنظيم مسيرة مشيا على الأقدام صوب الحسيمة، من أجل مطالبة المسؤولين باسترجاع أراضيهم التي تم حسبهم تفويتها لتعاونية فلاحية.

وحسب ما تظهر مقاطع فيديو مباشرة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" فإن هذه المسيرة تعرف تواجدا أمنيا مكثفا من أجل تأمينها ومنع وقوع تجاوزات، وقد رفع المشاركون بها العديد من الشعارات، التي طالبوا من خلالها بالاستجابة كذلك لمطالبهم الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية.

تجدر الإشارة إلى أن وفدا حكوميا مهما مكونا من مجموعة من الوزراء يتقدهم عبد الوافي لفتيت، قام أمس الثلاثاء، بزيارة لمنطقة تلارواق، من أجل فتح حوار مع الساكنة لوضع برنامج يهدف إلى النهوض بالمنطقة.