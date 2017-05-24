فايسبوكيون يسخرون من صورة قديمة لبطل مسلسل سامحيني ''كمال''..شوفو كيفاش كان ﻿

شوف تيفي:
موجة من السخرية تعرض لها الممثل التركي ''ميرت ألتينيسيك '' المعروف بكمال في المسلسل الشهير سامحيني، بعد نشر صورة له قبل الشهرة.
و قد تداول الفايسبوكيون المغاربة ، الصورة مرفوقة بتعليق كتب عليه ''كمال ملي كان مع ناس الغيوان'' ،و التي لاقت تفاعلا كبيرا من طرف الرواد المغاربة.
و قد اشتهر الممثل التركي كمال من خلال تجسيده لدور البطولة في مسلسل سامحيني في شخصية '' محمد كمال كوزان''.
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