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عاجل:الوزير الأول الجزائري يقدم استقالته و بوتفليقة يُعين خلفه

بتاريــخ : 24 ماي 2017 / 14:13 عاجل:الوزير الأول الجزائري يقدم استقالته و بوتفليقة يُعين خلفه | دولي
عاجل:الوزير الأول الجزائري يقدم استقالته و بوتفليقة يُعين خلفه
عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، السيد عبد المجيد تبون في منصب الوزير الأول خلفا للسيد عبد المالك سلال حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

شوف نيفي: وكالات

عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، السيد عبد المجيد تبون في منصب الوزير الأول خلفا للسيد عبد المالك سلال حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان أنه "عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية و تنصيب تشكيلة العهدة التشريعية الثامنة للمجلس الشعبي الوطني قدم الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الأربعاء استقالته و استقالة حكومته لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".

و أضاف نفس المصدر أن "رئيس الجمهورية هنأ الوزير الأول المغادر عبد المالك سلال و أعضاء الحكومة على العمل الذي قاموا به". "وفقا للمادة 91 الفقرة 5 من الدستور عين رئيس الجمهورية بعد استشارة الأغلبية البرلمانية السيد عبد المجيد تبون وزيرا أولا" حسب البيان الذي أشار إلى أن "رئيس الجمهورية كلف أعضاء الحكومة المغادرة بتسيير الشؤون الجارية لقطاعاتهم في انتظار تعيين الحكومة الجديدة"


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