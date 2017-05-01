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الملك محمد السادس يُهنئ إدريس لشكر بمناسبة إعادة انتخابه كاتبا أولا لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

بتاريــخ : 24 ماي 2017 / 13:31 الملك محمد السادس يُهنئ إدريس لشكر بمناسبة إعادة انتخابه كاتبا أولا لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية | بوليتيك
الملك محمد السادس يُهنئ إدريس لشكر بمناسبة إعادة انتخابه كاتبا أولا لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى إدريس لشكر، بمناسبة إعادة انتخابه كاتبا أول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من قبل مؤتمره الوطني العاشر.

"شوف تيفي"+"و م ع"

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى إدريس لشكر، بمناسبة إعادة انتخابه كاتبا أول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من قبل مؤتمره الوطني العاشر.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أصدق تهانئه للشكر على تجديد مناضلات ومناضلي الحزب لثقتهم في شخصه.

ومما جاء في هذه البرقية "ولنا اليقين، أنك، بفضل ما تتحلى به من خصال، وما هو معهود فيك من غيرة وطنية صادقة، وتشبث مكين بثوابت الأمة ومقدساتها، ستواصل النهوض بمهامك القيادية الحزبية، من أجل تعزيز مكانة حزبك في مشهد سياسي وطني تعددي، لمواصلة انخراطه، إلى جانب المنظمات السياسية الجادة، في توطيد النموذج الديموقراطي التنموي لبلادنا، خدمة للمصالح العليا للوطن والمواطنين".

وأضاف الملك "وإذ نطلب منك إبلاغ كافة أعضاء الحزب وهيآته عبارات تقديرنا السامي، فإننا ندعو الله تعالى أن يلهمك التوفيق والسداد في مهامك الحزبية والسياسية".

 

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الملك محمد السادس يُهنئ إدريس لشكر بمناسبة إعادة انتخابه كاتبا أولا لحزب الاتحاد الاشتراكي

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