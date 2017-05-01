عاجل.. هذا ما قررته محكمة الاستئناف بالبيضاء بخصوص متابعة طبيب تجميل بتهمة خطأ طبي تسبب في وفاة سيدة ﻿

قررت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قبل قليل من يومه الأربعاء، تأجيل النظر في قضية اتهام طبيب تجميل بارتكاب خطأ طبي، تسبب في وفاة السيدة المسماة ''أمينة'' إلى غاية السادس من شهر يوليوز المقبل.

"شوف تيفي"

قررت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قبل قليل من يومه الأربعاء، تأجيل النظر في قضية اتهام طبيب تجميل بارتكاب خطأ طبي، تسبب في وفاة السيدة المسماة "أمينة" إلى غاية السادس من شهر يوليوز المقبل.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذه الجلسة، عرفت حضور المحامي محمد زيان، الذي أكد استعداده الوقوف إلى جانب أسرة "أمينة" حتى تأخذ العدالة مجراها الصحيح ويتم محاسبة الطبيب بسبب الإهمال الطبي.

وأكد المصدر ذاته أن مجموعة من الأطباء المنضوين تحت لواء النقابة، أكدوا وقوفهم إلى جانب زميلهم الطبيب، "بوكيند"الذي حضر رفقة أفراد من أسرة "أمينة" فعاليات الجلسة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية، تفجرت قبل أشهر، حيث أكدت أسرة "أمينة" لـ "شوف تيفي" أن الطبيب تسبب في وفاة الراحلة بسبب خطأ طبي ارتكبه خلال إجرائه لعميلة شفط دهون كانت متراكمة في بطنها وفخذيها، وهو الأمر الذي نفاه الطبيب في تصريحات أخرى أدلى بها بعد ذلك.





