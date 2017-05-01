يا ربي السلامة..آلة فلاحية تطحن فلاحا وتحوله إلى أشلاء بسيدي إفني.. وهذه هي المعطيات الصادمة والمؤلمة ﻿

اهتز دوار تكتان بسيدي إفني، عشية أمس الثلاثاء، على وقع فاجعة حقيقية، راح ضحيتها فلاح في عقده الرابع، حولته آلة فلاحية إلى أشلاء وأطراف في مشهد وصف بالمروع والخطير.

"شوف تيفي"

اهتز دوار تكتان بسيدي إفني، عشية أمس الثلاثاء، على وقع فاجعة حقيقية، راح ضحيتها فلاح في عقده الرابع، حولته آلة فلاحية إلى أشلاء وأطراف في مشهد وصف بالمروع والخطير.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن الهالك، كان يقوم بعمله رفقة مجموعة من الفلاحين باستخدام آلة الدراس، وخلال محاولته رمي السنابل إليها، قامت الآلة بسحبه وبتقطيع أطرافه رغم قيام المتواجدين معه بإيقاف الآلة.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، حلت بعين المكان، حيث تم فتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، بينما قام رجال الوقاية المدنية بانتشال وجمع أطراف الهالك.



