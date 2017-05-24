نقيب الصحافيين المغاربة عبد الله البقالي يتعرض لوعكة صحية ﻿

"شوف تيفي"
تعرض الزميل عبدالله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومدير جريدة العلم، لوعكة صحية خضع على إثرها لعملية جراحية كللت بالنجاح.
وتمنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بهذه المناسبة للزميل عبدالله البقالي الشفاء العاجل و موفور الصحة و العودة السريعة والطبيعية لحياته المهنية و العائلية.
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