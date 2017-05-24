هام للمغاربة: قبل رمضان: حضيو راسكم من الدلاح..شوفو شنو لقاو فيه وهاذ المرة فضيعة فلاحية أخرى+صورة ﻿

على بعد يومين فقط من حلول شهر رمضان المبارك، والذي من المنتظر أن يقبل خلاله المغاربة بكثافة على فاكهة ''الدلاح''، توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات مثيرة، تشير إلى أن بعض الضيعات بمدينة مكناس تستخدم مواد



"شوف تيفي":



على بعد يومين فقط من حلول شهر رمضان المبارك، والذي من المنتظر أن يقبل خلاله المغاربة بكثافة على فاكهة "الدلاح"، توصلت "شوف تيفي" بمعلومات مثيرة، تشير إلى أن بعض الضيعات بمدينة مكناس تستخدم مواد كيميائية لتسرع نمو هذه الفاكهة من أجل بيعها خلال الشهر الكريم.

وأوضح أحد أبناء مدينة مكناس في اتصال له مع "شوف تيفي" أنه عثر على "الدود" داخل "الدلاح"، مشيرا إلى أن استخدام الفلاحين لمواد كيميائية حتى ينضج قبل أوانه، يعتبر سببا مباشرا في وجود الديدان.