بالصورة..حجب مواقع قنوات الجزيرة القطرية ومواقع الصحف القطرية ﻿

قامت الجهات المختصة في السعودية، يومه الأربعاء، بحجب مواقع قنوات الجزيرة القطرية، ومواقع الصحف القطرية، وذلك بسبب التصريحات المنسوبة لأمير قطر، أمس الثلاثاء، والتي نقلتها وكالة الأنباء القطرية

"شوف تيفي"

قامت الجهات المختصة في السعودية، يومه الأربعاء، بحجب مواقع قنوات الجزيرة القطرية، ومواقع الصحف القطرية، وذلك بسبب التصريحات المنسوبة لأمير قطر، أمس الثلاثاء، والتي نقلتها وكالة الأنباء القطرية "قنا"، بسبب رفضها لمواقف الدوحة الداعمة للجماعات المتطرفة، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "العربية.نت".

وحسب الموقع المذكور فإن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، شدد في تصريحات منسوبة إليه نشرتها وكالة الأنباء القطرية ليلة أمس الثلاثاء، على أن قطر نجحت في بناء علاقات قوية مع أميركا و إيران في وقت واحد، نظراً لما تمثله إيران من ثقل إقليمي و إسلامي لا يمكن تجاهله، وليس من الحكمة التصعيد معها، خاصة أنها قوة كبرى تضمن الاستقرار في المنطقة عند التعاون معها، وهو ما تحرص عليه قطر من أجل استقرار الدول المجاورة، وطالب مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين إلى "مراجعة موقفهم المناهض لقطر"، ووقف "سيل الحملات والاتهامات المتكررة التي لا تخدم العلاقات والمصالح المشتركة"، مؤكداً أن قطر لا تتدخل بشؤون أي دولة، مهما حرمت شعبها من حريته وحقوقه".

تجدر الإشارة إلى أن مسؤولا حكوميا قطريا، أكد أن التصريحات المنسوبة لأمير قطر لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن مجهولين، اخترقوا وكالة الأنباء القطرية ووضعوا تلك التصريحات.





