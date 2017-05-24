عاجل وبالصور.. فاجعة طرقية: انقلاب حافلة لنقل المسافرين بورزازات.. وهذه هي الحصيلة ﻿

"شوف تيفي"
شهدت منطقة أمرزكان، ضواحي مدينة ورزازات يومه الأربعاء، حادثة سير جد خطير، عقب انقلاب حافلة لنقل المسافرين بسبب السرعة المفرطة.
وحسب ما كشفت عنه المعطيات الأولية المتعلقة بهذا الحادث، فإن انقلاب الحافلة تسبب في وفاة شخص وإصابة 44 شخصا، بينهم 3 إصاباتهم بليغة، في حين يرقد آخر في جناح العمليات، حسب ما كشفت عنه القناة الثانية "دوزيم".
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