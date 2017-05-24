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عاجل وبالصور.. فاجعة طرقية: انقلاب حافلة لنقل المسافرين بورزازات.. وهذه هي الحصيلة

بتاريــخ : 24 ماي 2017 / 12:29 عاجل وبالصور.. فاجعة طرقية: انقلاب حافلة لنقل المسافرين بورزازات.. وهذه هي الحصيلة | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور.. فاجعة طرقية: انقلاب حافلة لنقل المسافرين بورزازات.. وهذه هي الحصيلة
شهدت منطقة أمرزكان، ضواحي مدينة ورزازات يومه الأربعاء، حادثة سير جد خطير، عقب انقلاب حافلة لنقل المسافرين بسبب السرعة المفرطة.

"شوف تيفي"

 

شهدت منطقة أمرزكان، ضواحي مدينة ورزازات يومه الأربعاء، حادثة سير جد خطير، عقب انقلاب حافلة لنقل المسافرين بسبب السرعة المفرطة.

وحسب ما كشفت عنه المعطيات الأولية المتعلقة بهذا الحادث، فإن انقلاب الحافلة تسبب في وفاة شخص وإصابة 44 شخصا، بينهم 3 إصاباتهم بليغة، في حين يرقد آخر في جناح العمليات، حسب ما كشفت عنه القناة الثانية "دوزيم".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ورززات السرعة المفرطة حافلة المسافرين

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