خاص:أول صورة تؤكد خبر ارتباط عبد الفتاح الجريني و جميلة البدوي بالمغرب ﻿

بعد نشر ''شوف تيفي'' خبر ارتباط الفنانين جميلة البدوي و عبد الفتاح الجريني، حصلنا على صورة تجمع الكوبل الفني بعد خبر ارتباطهما.

شوف تيفي:م غ

بعد نشر "شوف تيفي" خبر ارتباط الفنانين جميلة البدوي و عبد الفتاح الجريني، حصلنا على صورة تجمع الكوبل الفني بعد خبر ارتباطهما.

الصورة التقطت من داخل إحدى فنادق مدينة الدار البيضاء جين يتواجد الكوبل في إطار التحضير لبرنامج المسابقات الغنائية التابعة لشركة للاتصال بالمغرب.

وكانت مصادر خاصة أكدت لـ"شوف تيفي", أن مشروع الزواج بات قريبا بين النجم المغربي " عبد الفتاح الجريني" والفنانة " جميلة البدوي".



وأشارت المصادر ذاتها إلى أن النجمين المغربيين، كانا محط عدد من الشكوك والأخبار حول علاقتهما التي تظهر أنها تجاوزت مرحلة الصداقة والزمالة الفنية.



