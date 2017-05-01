مثير..اختراق الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية ونسب تصريحات مغلوطة لأمير قطر ﻿

أكد مكتب الاتصال الحكومي القطري أن الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية ''قنا'' تعرض، ليلة الثلاثاء الأربعاء، لاختراق من جهة غير معروفة، وتم نسب تصريح مغلوط لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أكد مكتب الاتصال الحكومي القطري أن الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية "قنا" تعرض، ليلة الثلاثاء الأربعاء، لاختراق من جهة غير معروفة، وتم نسب تصريح مغلوط لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وحسب مجموعة من الوكالات العربية والعالمية، فإن مدير مكتب الاتصال الحكومي، الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني، أكد في بيان أصدره يومه الأربعاء أن موقع وكالة الأنباء القطرية "تم اختراقه من قبل جهة غير معروفة إلى الآن، وتم نسب تصريح مغلوط" لأمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعد حضوره أمس حفل تخرج الدفعة الثامنة للخدمة الوطنية.

وأوضح مدير مكتب الاتصال الحكومي بقطر أن "ما تم نشره ليس له أي أساس من الصحة، وأن الجهات المختصة بدولة قطر ستباشر التحقيق في هذا الأمر لبيان ومحاسبة كل من قام بهذا الفعل المشين".

وكانت العديد من المواقع العالمية، قد نشرت تصريحات منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والتي تم الإشارة من خلالها إلى أن الأمير أكد على وجود علاقة صداقة قوية تجمع قطر مع إسرائيل، بالإضافة إلى رفضه الدخول مع الدول الخليجية في حرب على إيران باعتبارها قوة إسلامية كبرى.



تجدر الإشارة إلى أن الموقع الإلكتروني للوكالة القطرية للأنباء والذي تم اختراقه، يوجد حاليا خارج الخدمة.