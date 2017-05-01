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صادم..ملتحي مغربي يطلق زوجته لرفضها وضع الحجاب وممارسة الشذوذ الجنسي معه.. وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 24 ماي 2017 / 11:34 صادم..ملتحي مغربي يطلق زوجته لرفضها وضع الحجاب وممارسة الشذوذ الجنسي معه.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
صادم..ملتحي مغربي يطلق زوجته لرفضها وضع الحجاب وممارسة الشذوذ الجنسي معه.. وهذه هي التفاصيل
كشفت الجميعة الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان لـ ''شوف تيفي'' أن مغربية في عقدها الرابع، تحولت حياتها إلى جحيم رفقة أطفالها الأربعة، عقب قيام زوجها المغربي ''الملتحي'' بتطليقها لرفضها وضع الحجاب، وأيضا
"شوف تيفي"

كشفت الجميعة الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان لـ "شوف تيفي" أن مغربية في عقدها الرابع، تحولت حياتها إلى جحيم رفقة أطفالها الأربعة، عقب قيام زوجها المغربي "الملتحي" بتطليقها لرفضها وضع الحجاب، وأيضا لرفضها ممارسة الشذوذ الجنسي معه على فراش الزوجية.

وأكد يوسف الإدريسي رئيس الجمعية المذكورة في اتصال له مع "شوف تيفي" أن المغربية، كشفت أنها كانت ضحية زوجها الذي قام بتطليقها وجعلها تعيش التشرد في شوارع باريس، بسبب رفضها وضع الحجاب وأيضا لرفضها ممارسة الشذوذ الجنسي معه، مشيرا إلى أن الجمعية وبتنسيق مع عمدة باريس قامت بأول خطوة من أجل حمايتها وحماية أطفالها، وذلك من خلال ضمان غرفة تؤويها بإحدى الفنادق، بالإضافة إلى التكفل بمأكلها وملبس أطفالها خلال الفترة المقبلة.

وأشار الإدريسي أن المثير في حكاية المغربية التي تنحذر من مدينة أكادير، هو قيام طليقها المراكشي بالاستقالة من عمله مباشرة بعد تطليقها للتملص من النفقة، مشيرا إلى أن محامي الجمعية سيقوم برفع دعوى قضائية على زوجها السابق بالاعتماد على الخبرة الطبية التي ستؤكد تعرضها للشذوذ الجنسي وإرغامها على ممارسة الجنس من الدبر.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الخبرة الطبية باريس الحجاب باريس الشذوذ الجنسي

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