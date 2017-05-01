طلبة باحثون بكلية الناظور يراسلون محمـد حصاد لإنصافهم من تجاوزات منسق ماستر الدراسات السياسية ﻿

علمت شوف تيفي أن حوالي 30 طالبـاً وطالبة يتابعون دراستهم في مسلك مـاستر الدراسات السياسية والقانونية بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، راسلوا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن حوالي 30 طالبـاً وطالبة يتابعون دراستهم في مسلك مـاستر الدراسات السياسية والقانونية بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، راسلوا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي محمد حصاد، من أجل المطالبة بالتدخل الفوري لمصـالح الوزارة من أجل إنصافهم من الممارسات التي يتعرضون لها منذ أزيد من سنة من طـرف منسـق هذا المسلك.

وأكد هؤلاء الطلاب في موضوع شـكايتهم أن منسق الماستر متورط في مجموعة من التجاوزات القانونية من بينها تمديد سداسي واحد لمدة 7 أشهر عكس ما ينص عليه دفتر الضوابط البيداغوجية، واستقدام غربـاء للكلية من أجل إلقاء محاضرات، كما وقفوا على تسجيل وتوثيق مجموعة من التجاوزات الأخرى من بينها تعرضهم للاستفزازات والتهديد بحرمانهم من اجتياز الامتحانات في حـالة عدم تلبية رغبات المنسق.

وأضـاف المحتجون، أن منسق الماستر، طـرد أزيد من عشرة طلبة بقرارات فردية دون اللجوء إلى الأجهزة المخول لها ذلك، كإدارة كلية الناظور ومجلس الكلية، مما أدى إلى حرمان عدد من الطلبة من حقهم الدستوري في متابعة الدراسة ومن بينهم من أنصفته المحكمة الإدارية وأصدرت حكما لصالحه.

وأكـد الموقعون على العريضة المطلبية أنهم سيخوضون أشكالا نضـالية تصعيدية في حـالة عدم تدخل الجهات المسؤولة سواء داخل كلية الناظور ورئاسة جامعة محمد الأول بوجدة أو على مستوى الوزارة، لأن ما تعرضوا ويتعرضون له يمـارس بعيدا عن أعين الفريق البيداغوجي للماستر وإدارة الكلية