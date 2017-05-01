سيدة بريطانية تُحمل مسؤولية الاعتداء الإرهابي الذي وقع بمانشستر للشرطة لهذا السبب ﻿

كشف موقع سكاي نيوز صباح اليوم الأربعاء، أن إحدى الحاضرات بالحفل الغنائي، الذي أقيم مساء الاثنين وأحيته المغنية الأمريكية أريانا غراندي بمانشيستر أرينا صرحت أن العناصر الأمنية ساهموا بشكل كبير في

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كشف موقع سكاي نيوز صباح اليوم الأربعاء، أن إحدى الحاضرات بالحفل الغنائي، الذي أقيم مساء الاثنين وأحيته المغنية الأمريكية أريانا غراندي بمانشيستر أرينا صرحت أن العناصر الأمنية ساهموا بشكل كبير في التفجير الذي وقع بعد انتهاء الحفل.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشرطة البريطانية لم تقم بتفتيش الحاضرين عند دخولهم لقاعة الحفلات ولا بتفتيش حقائبهم قائلة "لما أخذنا تذاكر الحفل، دخلنا القاعة، إلا أن الغريب في الأمر هو أن عناصر الأمن لم يفتشونا ولم يفتشوا حقائبنا". وأضافت "كان ينبغي أن يكون المزيد من عناصر الأمن في القاعة".

ومن جهة أخرى، لفت انتباه السيدة المذكورة امرأة كانت بجانبها، بدت مشبوهة جدا حيث كانت تتحرك في كل وقت وفي يدها حقيبة إذ أنه وقبل دقيقة أو دقيقتين من نهاية الحفل اختفت هذه السيدة ثم حدث الانفجار.

جدير بالذكر أن الحادث الإرهابي الذي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية تبنيه أسفر عن مقتل 22 شخصا بينهم أطفال والعشرات من الجرحى، هذا واستطاعت الشرطة البريطانية إلقاء القبض على سلمان عبيدي، بعد اشتباه تورطه في هذا الحدث الدامي.