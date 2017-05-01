مثير.. تزوير توقيع المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي.. وهذه هي التفاصيل ﻿

تكلفت فرقة أمنية خاصة بالبحث والتحقيق في ملف متهمين متابعين بتزوير توقيع عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، بعد الحكم على مدير شركة أمن خاص بأربعة أشهر حبسا نافذا، بعد

"شوف تيفي"



تكلفت فرقة أمنية خاصة بالبحث والتحقيق في ملف متهمين متابعين بتزوير توقيع عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، بعد الحكم على مدير شركة أمن خاص بأربعة أشهر حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال بتهمة المشاركة في تزوير وثيقة رسمية تصدرها إدارة عمومية واستعمالها، وذلك حسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر يومه الأربعاء.

وأوضحت اليومية أن مصدرا مطلعا، قال إن مسؤولين بشركات أمن خاص أصبحوا يعمدون للإدلاء بوثائق مزورة تحمل توقيع الحموشي قصد تزكية ملفاتهم أمام شركات عملاقة يتكلفون بحراستها، إذ عادة ما يقدم المشتبه به ملف شركته بشهادة مزورة تحمل رمز المديرية العامة للأمن الوطني مذيلة بتوقيع المدير العام تحت عنوان "شهادة الثقة والكفاءة التقنية".

وتوصلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى معلومات تشير إلى أن مدراء شركات أمن خاص يدلون بوثائق مزورة تحمل توقيع الحموشي قصد الاستفادة من صفقات مع شركات عالمية للتكلف بالأمن الخاص، وتبين أن متهما مزدادا بفرنسا سنة 1982 أسس شركة أمن خاص، وللحصول على الصفقات الخاصة بالحراسة والأمن لبعض المؤسسات والأشخاص، كان يعمد إلى تزكية ملفه بوثائق مزورة.

وعمل رجال الأمن على إعداد خطة لضبطه متلبسا بالجرم المشهود، فانتقل بعضهم إلى مقر الشركة متقمصين دور ممثلين لشركة خليجية للاستثمار ترغب في التعاقد مع شركة أمن خاص للسهر على أمن وحماية منتجع سياحي قيد الإنشاء بمدينة الوليدية، وهو العرض الوهمي الذي أسال لعاب مسير الشركة، الذي سارع بمد العناصر بملف إشهاري يتضمن عدة وثائق تؤكد قيمة شركته، متوجة بشهادة الثقة والكفاءة التقنية صادرة سنة 2016 عن المديرية العامة للأمن الوطني.



