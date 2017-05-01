عاجل.. السفارة المغربية ببريطانيا تكشف حقيقة وجود مغاربة من بين ضحايا اعتداء مانشستر ﻿

أكدت مصالح سفارة المغرب والقنصلية العامة للمملكة بلندن أنه لا يوجد أي مغربي ضمن ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف، مساء الإثنين، قاعة للعروض الفنية بمانشستر شمال غرب إنجلترا.

"شوف تيفي"+و م ع"



أكدت مصالح سفارة المغرب والقنصلية العامة للمملكة بلندن أنه لا يوجد أي مغربي ضمن ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف، مساء الإثنين، قاعة للعروض الفنية بمانشستر شمال غرب إنجلترا.

وأكدت ذات المصادر أمس الثلاثاء أنه وحسب آخر حصيلة لضحايا هذا الاعتداء، فإنه لا يوجد أي مواطن مغربي ضمن قتلى أو جرحى الهجوم الانتحاري الذي وقع في قاعة مانشتر آرينا حيث أحيت المغنية الأمريكية آرينا غراندي حفلا فنيا، مؤكدين تعبئتهم لمتابعة تطور الوضع عن قرب.

وحسب آخر حصيلة للشرطة البريطانية، فإن اعتداءات مانشستر خلفت 22 قتيلا و59 من الجرحى.



