سار للمغاربة..لوطوروت فابور قبل رمضان..وها علاش ﻿

كشفت النقابة الوطنية لمستخدمي مركز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة، عن خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، ابتداء من يوم غد الخميس على الساعة السادسة صباحا، مرفوقا بوقفات احتجاجية واعتصامات بكافة

"شوف تيفي"

كشفت النقابة الوطنية لمستخدمي مركز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة، عن خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، ابتداء من يوم غد الخميس على الساعة السادسة صباحا، مرفوقا بوقفات احتجاجية واعتصامات بكافة مرافق الطرق السيارة بما فيها المقر الاجتماعي للشركة.

وحسب بلاغ صادر عن الاتحاد المغربي للشغل، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فإن هذا الإضراب، سيعرف كذلك تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التحهيز والنقل واللوجستيك والماء بالرباط، مع مواصلة الاعتصمات أمام مراكز الاستغلال بالطريق السيار.

تجدر الإشارة إلى أن مستخدمي الشركة الوطنية للطرق السيارة، نظموا الأسبوع الماضي إضرابا أوليا لمدة ثلاثة أيام، طالبوا من خلاله الشركة الاستجابة إلى مطالبهم المتعلقة بالأساس بعقود العمل.