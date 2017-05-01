عاجل..وزارة الداخلية الفرنسية: المشتبه به في اعتداء مانشستر سافر إلى سوريا ﻿

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، يومه الأربعاء أن منفذ الاعتداء الذي أوقع 22 قتيلا من بينهم أطفال بعد حفل موسيقي في مانشستر (بريطانيا) سافر ''على الأرجح'' إلى سوريا، حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس

"شوف تيفي"

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، يومه الأربعاء أن منفذ الاعتداء الذي أوقع 22 قتيلا من بينهم أطفال بعد حفل موسيقي في مانشستر (بريطانيا) سافر "على الأرجح" إلى سوريا، حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

وصرح كولومب "اليوم لا نعلم سوى ما يطلعنا المحققون البريطانيون عليه"، مضيفا أن منفذ الاعتداء "من أصل ليبي ويحمل الجنسية البريطانية، نشأ في بريطانيا وفجأة بعد رحلة إلى ليبيا تم على الأرجح السفر إلى سوريا ثم انتقل إلى التطرف وقرر تنفيذ هذا الاعتداء".



