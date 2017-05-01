الرميد ينتقد حيادية استعمال القوة العمومية في مؤتمر نقابة حزب الاستقلال ﻿

كشف مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن الشكل الدي ثم به منع المؤثر الإستثنائي الأخير لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يطرح تساؤلات عديدة ويلقي بظلال الشكوك الكثيفة حول حيادية

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كشف مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن الشكل الدي ثم به منع المؤتمر الإستثنائي الأخير لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يطرح تساؤلات عديدة ويلقي بظلال الشكوك الكثيفة حول حيادية سلطات مختلفة في نزاع نقابي لايستحق هذه الإجراءات والتدابير الإستثنائية.

وأضاف الرميد من خلال تدوينة مطولة على صفحته الخاصة بالفيسبوك انه تتبع باهتمام كبير المنع الذي هم تنظيم المؤتمر الإستثنائي للاتحاد العام للشغاليين بالمغرب يوم الأحد 21 ماي 2017، مقدما ملاحظات أساسية بعد ذكر مراحل النزاع بين تيار حميد شباط، وخصمه النعمة ميارة المدعوم من قبل غالبية اعضاء اللجنة التنفيذية، بعد استجماع المعطيات الأساسية التي تهم الموضوع.

وافاد الرميد في تدوينته ان الملاحظ في الموضوع هو نزاع بين طرفين متنافسين داخل النقابة المعنية، دفع أحدهما إلى تقديم طلب رام إلى منع تنظيم المؤتمر الذي كان مقررا عقده يوم الأحد 21 ماي 2017 وذلك أمام المحكمة الإبتدائية بالرباط بتاريخ 17 ماي 2017 حيث قضت المحكمة (القضاء الإستعجالي) برفض الطلب، وانه في نفس اليوم الذي قضت فيه المحكمة الإبتدائية بالرباط برفض الطلب وهو 19 ماي 20177 قام نفس الطرف برفع دعوى جديدة أمام المحكمة الإبتدائية بسلا و التي قضت في نفس اليوم بإيقاف انعقاد المؤتمر الإستثنائي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب المزمع عقده بتاريخ 21 ماي 2017 وهنا تثار تساؤلات.

وتابع المحامي ووزير العدل والحريات السابق، مناقشته لملابسات المؤتمر الاخير لللذراع النقابي لحزب الاستقلال، بالقول " ان الطرف المدعي في النزاع رفع دعوى ثانية أمام المحكمة الإبتدائية بسلا بعد أن رفض طلبه من قبل المحكمة الابتدائية بالرباط في نفس اليوم ليحصل على أمر استعجالي مخالف للأول بالرغم من تطابق أطراف الدعوى و سببها والطلب المؤسس عليها، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول مدى مشروعية هذه الصيغة في التقاضي و الظروف التي أحاطت بها.."

وأضاف الرميد في تدوينته أن استعمال القوة العمومية في إيقاف أشغال المؤثر الأخير يطرح سؤال المشروعية القانونية، مصرحا "أن ما حصل في هذه النازلة لم يكن ضروريا ولا ملائما إذ أنه بالرغم من الظروف التي أحاطت بصدور الأمر الاستعجالي عن المحكمة الابتدائية بسلا فإن هذا الأمر له حجيته في مواجهة الطرف الثاني مادام أنه لم يكن محل إلغاء من المحكمة الأعلى، وبالتالي فإن الطرف الثاني في النزاع حتى ولو نظم مؤتمره الاستثنائي بتاريخ 21 ماي 2017 فإن هذا التنظيم كان سيعتبر لاغيا باعتبار منطوق الأمر القضائي الصادر في الموضوع، لذلك فإن السلطات المعنية كان يمكنها الاستغناء عن اللجوء إلى هذا المنع بهذا الشكل الذي يطرح تساؤلات عديدة ويلقي بظلاله من الشكوك الكثيفة "

"حول حيادية سلطات مختلفة في نزاع نقابي لا يستحق هذه الإجراءات والتدابير الإستثنائية.