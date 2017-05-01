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هام للمدخنين..السجائر الشقراء '' الخفيفة '' تسبب سرطان الرئة

بتاريــخ : 24 ماي 2017 / 06:45 هام للمدخنين..السجائر الشقراء الخفيفة تسبب سرطان الرئة | منوعات
هام للمدخنين..السجائر الشقراء '' الخفيفة '' تسبب سرطان الرئة
كشفت دراسة جديدة أن السجائر الشقراء ''الخفيفة''، تحمل نفس خطورة السجائر العادية، وهي مضرة بالصحة، وتتسبب للمدمنين عليها في الإصابة بمرض سرطان الرئة الخطير، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''باريس ماتش''.

"شوف تيفي"

كشفت دراسة جديدة أن السجائر الشقراء "الخفيفة"، تحمل نفس خطورة السجائر العادية، وهي مضرة بالصحة، وتتسبب للمدمنين عليها في الإصابة بمرض سرطان الرئة الخطير، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "باريس ماتش".

وأوضح الموقع ذاته أن باحثين من مراكز خاصة بالبحوث في الولايات المتحدة، أكدوا أن هذه السجائر الخفيفة تحتوي ما يسمى بـ "فلاتر" والذي تسبب في تسجيل زيادة في عدد المصابين بأورام سرطانية خلال السنوات الخمسين الأخيرة..

وأشار ذات الموقع إلى أن بيتر شيلدز المدير المساعد لمركز البحوث في جامعة أوهايو وأحد المعدين الرئيسيين لهذه الدراسة التي نشرت نتائجها المجلة الصادرة عن معهد "ناشونال كانسر انستيتيوت"، قال: "إن ابتكار سجائر خفيفة صُمم لغش المدخنين والمسؤولين عن الصحة العامة"، مضيفا " أن تحليل بياناتنا يدفع إلى الاعتقاد بوضوح إلى أن ثمة رابطا بين عدد الثقوب بما يسمى بالفلاتر في السجائر وازدياد معدلات الإصابة بالسرطانة الغدية أو في الرئة خلال السنوات العشرين الأخيرة".

 

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المغرب شوف تيفي السجائر البحوث الولايات المتحدة الأمريكية أورام سرطانية

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