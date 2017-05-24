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بالصور.. سوار اليد الخاص بالأميرة للا سلمى يثير إعجاب المغاربة

بتاريــخ : 24 ماي 2017 / 06:41 بالصور.. سوار اليد الخاص بالأميرة للا سلمى يثير إعجاب المغاربة | مجتمع
بالصور.. سوار اليد الخاص بالأميرة للا سلمى يثير إعجاب المغاربة
عبر عدد من المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم الكبير بالسوار الذي وضعته الأميرة للا سلمى مؤخرا بيديها خلال تشييدها لمعرض بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط .

"شوف تيفي"

عبر عدد من المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم الكبير بالسوار الذي وضعته الأميرة للا سلمى مؤخرا بيديها خلال تشييدها لمعرض بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط .

وكشف بعض النشطاء أن السوار الرائع الذي تضعه الأميرة لا سلمى، يعرض للبيع بمحل "lydiacourteille" بباريس، وهو من تصميم الإيطالية "Laura Canepa".

وأوضح ذات النشطاء أن سوار الأميرة للا سلمى، يعد تحفة فنية، نظرا لمكوناته الفاخرة مثل الذهب والألماس والزمرد.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الأميرة للا سلمى الرباط متحف السوار

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