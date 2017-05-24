بالصور.. سوار اليد الخاص بالأميرة للا سلمى يثير إعجاب المغاربة ﻿

"شوف تيفي"
عبر عدد من المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم الكبير بالسوار الذي وضعته الأميرة للا سلمى مؤخرا بيديها خلال تشييدها لمعرض بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط .
وكشف بعض النشطاء أن السوار الرائع الذي تضعه الأميرة لا سلمى، يعرض للبيع بمحل "lydiacourteille" بباريس، وهو من تصميم الإيطالية "Laura Canepa".
وأوضح ذات النشطاء أن سوار الأميرة للا سلمى، يعد تحفة فنية، نظرا لمكوناته الفاخرة مثل الذهب والألماس والزمرد.
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