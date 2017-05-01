صادم..فتاة في عمر الزهور حاولت الانتحار بطريقة صادمة بسلا ﻿

اهتز ﺣﻲ ﺍﻹﻧﺒﻌﺎﺙ ﺑمدينة ﺴﻼ، يومه الثلاثاء، على وقع حادث جد خطير، بطلته فتاة في عمر الزهور، قامت بإلقاء نفسها من الطابق الثالث لمنزل أسرتها في محاولة منها الانتحار وإنهاء حياتها.

"شوف تيفي"



اهتز ﺣﻲ ﺍﻹﻧﺒﻌﺎﺙ ﺑمدينة ﺴﻼ، يومه الثلاثاء، على وقع حادث جد خطير، بطلته فتاة في عمر الزهور، قامت بإلقاء نفسها من الطابق الثالث لمنزل أسرتها في محاولة منها الانتحار وإنهاء حياتها.



وحسب مصادر سلاوية فإن الفتاة، تعرضت خلال محاولتها الانتحار ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﻛﺴﻮﺭ في مناطق مختلفة من جسدها، وقد تم نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشابة التي حاولت الانتحار، دخلت أخيرا في أزمة نفسية حادة، وهو ما جعلها تقدم في غفلة من أسرتها على هذه الخطوة الخطيرة التي أثارت حزن معارفها بحي الانبعاث.



