هذه حصيلة برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة مقاطعات الدار البيضاء ﻿

كشفت الحصيلة الإجمالية لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مابين 2005 و 2016 على مستوى عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا، عن إنشاء ما يناهز 900 مشروع بغلاف مالي إجمالي قدره أزيد من 400 مليون درهم، حيث

شوف تيفي





كشفت الحصيلة الإجمالية لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مابين 2005 و 2016 على مستوى عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا، عن إنشاء ما يناهز 900 مشروع بغلاف مالي إجمالي قدره أزيد من 400 مليون درهم، حيث ساهمت المبادرة بأكثر من 198 مليون درهم، بينما ساهم الشركاء ب 202 مليون درهم، ما جعل عدد المستفيدين يصل إلى أكثر من 567367 مستفيد.



وعلاقة بالموضوع فقد أشرف عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا، يومه الثلاثاء بمقر العمالة، على الاحتفالات الخاصة بتخليد الذكرى الثانية عشرة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس في 18 ماي 2005، وذلك بمشاركة رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، وأعضاء أجهزة الحكامة وممثلين عن المجتمع المدني.



وحسب ما عاينته "شوف تيفي" فقد انطلق الحفل بتقديم حصيلة ومنجزات المبادرة الوطنية، قبل أن يتم توزيع المعدات والتجهيزات المقتناة في إطار دعم التعاونيات والأنشطة المدرة للدخل على مجموعة من المستفيدين.