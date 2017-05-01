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مثير.. مسجون مغربي هرب للبوليس من وسط المحكمة.. وها كيفاش

بتاريــخ : 24 ماي 2017 / 00:24 مثير.. مسجون مغربي هرب للبوليس من وسط المحكمة.. وها كيفاش | حوادث و حقوق
مثير.. مسجون مغربي هرب للبوليس من وسط المحكمة.. وها كيفاش
قام مهاجر مغربي بالفرار صباح يومه الثلاثاء من محكمة مدينة جينوة الإيطالية خلال مثوله أمام القاضي الذي تكفل بالنظر في قضيته، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام إيطالية.

"شوف تيفي"

قام مهاجر مغربي بالفرار صباح يومه الثلاثاء من محكمة مدينة جينوة الإيطالية خلال مثوله أمام القاضي الذي تكفل بالنظر في قضيته، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام إيطالية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن السجين المغربي البالغ من العمر 26 سنة، وصل إلى المحكمة في حالة اعتقال، بعد إيقافه أمس الاثنين، بمدينة جينوة متلبسا بتخريب مجموعة من السيارات، وخلال انتظاره دور للمثول أمام قاضي القضايا المستعجلة، استغل لحظة المناداة عليه، وأوهم رجال الشرطة بأنه يستعد للدخول إلى القاعة ليقوم بالركض والفرار خارج المحكمة.

وأضافت ذات المصادر أن رجال الشرطة المتواجدين بالمحكمة، حاولوا إيقاف المغربي لكنهم عجزوا عن ذلك بالرغم من مطاردتهم له.


‫شوف تيفي

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