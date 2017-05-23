مثير وبالفيديو والصور..قبل أيام من امتحانات الباكالوريا: ظهور طرق جديدة وخطيرة للغش ﻿

على بعد أيام قليلة من إجراء امتحانات الباكالوريا بالمغرب، نشرت صفحة فايسبوكية مغربية متخصصة في التسريبات مقطع فيديو وصور، تُظهر الطرق الجديدة التي قد يستخدمها تلاميذ ''الباك'' للغش خلال الامتحان.



"شوف تيفي"



على بعد أيام قليلة من إجراء امتحانات الباكالوريا بالمغرب، نشرت صفحة فايسبوكية مغربية متخصصة في التسريبات مقطع فيديو وصور، تُظهر الطرق الجديدة التي قد يستخدمها تلاميذ "الباك" للغش خلال الامتحان.



وتفاعل العديد من النشطاء مع الفيديو والصور، حيث أكد الجميع أن الإجراءات المتخذة من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني خلال السنة الحالية من شأنها أن تكشف هذه الطرق الجديدة، بينما استغل آخرون الفرصة لتوجيه النصيحة للتلاميذ بالتركيز أكثر على مراجعة الدروس وفهمها بدل الاعتماد على "الغش" و "التدليس ".



