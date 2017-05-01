عاجل وحصري..بعد سعد المجرد: فنان مغربي معروف متهم بالاغتصاب.. وهذه هي المعطيات المثيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن سلطان الأغنية والموسيقى الأمازيغية '' ع. إ''، مثل يومه الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة أكادير، بعد اتهام سيدة له باغتصابها.



"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن سلطان الأغنية والموسيقى الأمازيغية " ع. إ"، مثل يومه الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة أكادير، بعد اتهام سيدة له باغتصابها.



وأوضح المصدر ذاته أن قاضي التحقيق، واجه الفنان المذكور بحضور محاميه بالتهمة الموجهة إليه، قبل أن يقرر متابعته في حالة سراح، وأكد مصدرنا أنه من المحتمل جدا أن تشهد الأيام القليلة عقد جلسة ثانية، سيتم خلالها الاستماع من جديد للفنان.



وأكد ذات المصدر أن سيدة، تقدمت بشكاية إلى محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، أفادت من خلالها أن الفنان الشهير المذكور ، قام باغتصابها قبل ثماني سنوات وبالتحديد سنة 2009.

وأشارمصدرنا أن السيدة التي كانت تعمل بفرقة هذا الفنان، حاولت للعديد من المرات إقناع هذا الأخير بجعل علاقتهما شرعية، وأمام رفضه الاستجابة لطلبها ، تقدمت بشكاية اتهمته من خلالها باغتصابها.





