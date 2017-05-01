فضيحة وبالفيديو.. فايسبوكيون يتهمون رجال شرطة بالحصول على رشوة بحي المعاريف بالبيضاء ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير، أوضح فايسبوكيون بأنه يوثق لحظة حصول رجلي شرطة ينتميان لفرقة الدراجين على رشوة من أحد المواطنين، بحي المعاريف بالبيضاء.

"شوف تيفي"



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير، أوضح فايسبوكيون بأنه يوثق لحظة حصول رجلي شرطة ينتميان لفرقة الدراجين على رشوة من أحد المواطنين، بحي المعاريف بالبيضاء.



وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث تباينت الآراء بهذا الخصوص، إذ عبر بعض المتفاعلين عن غضبهم واستيائهم الشديدين من مضمون الفيديو واتهام رجلي الشرطة بالحصول على الرشوة، داعين الرجل الأول في الأمن بالمغرب عبد اللطيف الحموشي إلى فتح تحقيق للكشف عن حقيقة الفيديو، بينما أكد آخرون صعوبة الجزم بخصوص ما يوثقه الفيديو وحصول رجلي الشرطة على رشوة.



