 عاجل..فتح تحقيق بعد إندلاع النيران في مركب سياحي بمنطقة كالابونيطا بالحسيمة ﻿
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عاجل..فتح تحقيق بعد إندلاع النيران في مركب سياحي بمنطقة كالابونيطا بالحسيمة

بتاريــخ : 23 ماي 2017 / 22:52 عاجل..فتح تحقيق بعد إندلاع النيران في مركب سياحي بمنطقة كالابونيطا بالحسيمة | حوادث و حقوق
عاجل..فتح تحقيق بعد إندلاع النيران في مركب سياحي بمنطقة كالابونيطا بالحسيمة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات اندلاع النيران بقارب سياحي بمنطقة كالابونيطا بمدينة الحسمية، ليلة يومه الثلاثاء.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات اندلاع النيران بقارب سياحي بمنطقة كالابونيطا بمدينة الحسمية، ليلة يومه الثلاثاء.

وأكد المصدر ذاته أن أسباب اندلاع النيران بالمركب، تبقى إلى حدود الساعة مجهولة، مشيرا إلى أن الحادث كان بسيطا، ولم يخلف خسائر مادية جسيمة.

وكانت مصالح الوقاية المدنية، بمدينة الحسمية، قد تمكنت من إخماد النيران مباشرة بعد اندلاعها بالمركب السياحي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي النيران المركب المصالح الأمنية مدينة الحسيمة

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عاجل..فتح تحقيق بعد إندلاع النيران في مركب سياحي بمنطقة كالابونيطا بالحسيمة

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