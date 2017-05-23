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يا ربي السلامة..كلب بيتبول المتوحش يقتل لصا حاول سرقة منزل+صور

بتاريــخ : 23 ماي 2017 / 22:38 يا ربي السلامة..كلب بيتبول المتوحش يقتل لصا حاول سرقة منزل+صور | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..كلب بيتبول المتوحش يقتل لصا حاول سرقة منزل+صور
كشفت وسائل إعلام برازيلية، أخيرا، عن واقعة جد خطيرة، بطلها شاب، فارق الحياة بطريقة جد بشعة، بعد أن قام كلب ''بيتول'' بافتراسه، وتشويه وجهه.


"شوف تيفي":

كشفت وسائل إعلام برازيلية، أخيرا، عن واقعة جد خطيرة، بطلها شاب، فارق الحياة بطريقة جد بشعة، بعد أن قام كلب "بيتول" بافتراسه، وتشويه وجهه.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الشاب، حاول تنفيذ عملية سرقة بأحد المنازل، مستغلا غياب أصحابه عنه، ومباشرة بعد دخوله، تفاجأ بكلب حراسة من نوع "بيتبول"، يهاجمه بطريقة وحشية.

وأكدت ذات المصادر أن وجه اللص تشوه بالكامل، وقد فارق الحياة في أحد المستشفيات بسبب خطورة الإصابات التي تعرض لها.


‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وسائل إعلام طريقة وحشية كلب الشاب لص

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