قبل رمضان: شركة كوكا كولا تكشف عن جديدها بالمغرب ﻿

كشفت شركة كوكا كولا للمشروبات الغازية يومه الثلاثاء، خلال ندوة صحافية، نظمت بأحد الفنادق الكبرى بمدينة الدار البيضاء، تحت شعار ''رؤيتنا من أجل المستقبل''، عن منتوجاتها الجديدة التي ستخرج للعلن خلال

"شوف تيفي"

كشفت شركة كوكا كولا للمشروبات الغازية يومه الثلاثاء، خلال ندوة صحافية، نظمت بأحد الفنادق الكبرى بمدينة الدار البيضاء، تحت شعار "رؤيتنا من أجل المستقبل"، عن منتوجاتها الجديدة التي ستخرج للعلن خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت الشركة العالمية المتخصصة في صناعة المشروبات الغازية، أن منتجاتها الجديدة، ستكون عبارة عن مشروبات جديدة مثل "الماء والقهوة"، وهي المشروبات التي يمكن للمغاربة تناولها في أي وقت، عكس المشروب الغازي الي يتم تناوله خلال الوجبات فقط.

وأشارت ذات الشركة إلى أنها لم تحدد بعد أسماء لهذه المنتوجات، إلا أن الفكرة المطروحة إلى غاية اللحظة هو الحفاظ على شعار الشركة "كولا" وإضافة بعض الكلمات له مثل "الفاني أو القهوة".