فضيحة جنسية.. ضبط سائق دار لإيواء الأطفال المتخلى عنهم متلبسا بممارسة الجنس على نزيلة عمرها 10 سنوات ﻿

تفجرت فضيحة مدوية بمركز لإيواء الأطفال المتخلى عنهم بالجديدة,السبت الماضي,بعد أن ضبطت مربيات سائق المركز, متلبسا بممارسة الجنس على نزيلة عمرها 10 سنوات.

:شوف تيفي

تفجرت فضيحة مدوية بمركز لإيواء الأطفال المتخلى عنهم بالجديدة,السبت الماضي,بعد أن ضبطت مربيات سائق المركز, متلبسا بممارسة الجنس على نزيلة عمرها 10 سنوات.

وأفادت مصادر "الصباح" أن المتهم,وهو متزوج وعمره 33 سنة,أحيل أول أمس "الاثنين" على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة,بعد إنهاء البحث معه من قبل الشرطة القضائية,فأمر بايداعه سجن سيدي موسى إلى حين عرضه على قاضي التحقيق.

وشددت المصادر على أن الشرطة ما زالت تواصل تحرياتها في النازلة,إذ تبين أن المتهم على علاقة جد وطيدة بعدد من أطفال المركز,ما يرجع تعرض بعضهم لاستغلال جنسي من قبله,سيما أنه كان معروفا بينهم بلقب "عمو".

وشكت مربيات بالمركز,في سلوكات السائق في الفترة الأخيرة مع عدد من النزلاء,خصوصا طفلة متخلى عنها تبلغ من العمر 10 سنوات,إذ اعتاد في كل مناسبة على دعوتها للقائه في أماكن مشبوهة,وزيارة غرفتها التي تقيم فيها داخل المركز.

ويوم السبت الماضي,عاينت المربيات المتهم يتوجه رفقة الطفلة إلى سطح المؤسسة,فتم التربص به,وتعقبه,قبل ان يضبطنه متلبسا بممارسة الجنس على الطفلة.

حاصرت المربيات المتهم وأخبرن مسؤولي المركز بالفضيحة,ليتم إشعار الشرطة,التي اعتقلته ونقلته إلى مقر الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث بتعليمات من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف.